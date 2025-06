Come conferire correttamente la plastica | lanciata la campagna PlastiCOSA?

Come conferire correttamente la plastica? Con la campagna Plasticosa, Falconara Marittima si impegna a sensibilizzare cittadini e visitatori sulla corretta raccolta differenziata. In vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno 2025, dedicata all'"Inquinamento da plastica", è fondamentale conoscere le regole per ridurre l’impatto ambientale. Solo unire le forze e adottare pratiche sostenibili può fare la differenza nel preservare il nostro pianeta e la nostra salute.

FALCONARA MARITTIMA – Scatta il conto alla rovescia per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno e che, nel 2025, affronta il tema dell'"Inquinamento da plastica". Un argomento che coinvolge ogni angolo del pianeta, arrivando persino nei nostri corpi sotto forma di.

