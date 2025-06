Come cambiano le regole sulla Cannabis light ora che il Decreto Sicurezza è legge | cosa succede ora

Le nuove disposizioni del decreto sicurezza rivoluzionano il panorama della cannabis light in Italia. Con l’approvazione della legge, molte attività legate alle infiorescenze, agli estratti e agli olii sono ora vietate, suscitando reazioni e incertezze tra consumatori e operatori del settore. Ma cosa cambia esattamente e quali saranno le conseguenze pratiche? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa delicata questione, perché le implicazioni sono più complesse di quanto si possa pensare.

Nel decreto Sicurezza, tra le molte norme contestate ci sono anche quelle sulle infiorescenze di cannabis light: è vietato importarle, lavorarle, venderle e consumarle tra le altre cose. Per chi lo fa scattano le pene previste per le sostanze stupefacenti. Puniti anche gli estratti e gli olii, ma non i semi per gli usi consentiti dalla legge. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa succede ora che il governo ha vietato la cannabis light