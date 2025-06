Com' è andato il primo incontro tra Bucci e Salis

Il primo incontro tra la neo sindaca Silvia Salis e il presidente Marco Bucci ha aperto ufficialmente un dialogo costruttivo tra Comune e Regione, centrato su sanità, infrastrutture, rifiuti e sicurezza. Pur essendo stato descritto come positivo e collaborativo, sono emerse alcune differenze di visione che potrebbero influenzare le prossime decisioni. Entrambi si sono comunque impegnati a mantenere un confronto aperto e produttivo, poiché...

