Coltellate al ristorante | tre persone rinviate a giudizio un complice patteggia 4 anni

Un episodio di violenza al ristorante Cainone il 12 dicembre 2023 scuote la comunità: tre persone sono state rinviate a giudizio, mentre un complice ha patteggiato 4 anni di reclusione. La vicenda, tra liti, accoltellamenti e incidenti stradali, si fa sempre più complicata, intrecciandosi con altri eventi ancora da chiarire. Una storia che mette in discussione sicurezza e giustizia, lasciando trapelare interrogativi su cosa sia realmente successo quel giorno.

Un patteggiamento a 4 anni di reclusione e rinvio a giudizio per gli altri tre imputati. È il primo punto fermo della vicenda giudiziaria che riguarda i fatti avvenuti al Cainone il 12 dicembre del 2023, con liti, accoltellamenti e incidenti stradali, si complica, intrecciandosi con un’altra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Coltellate al ristorante: tre persone rinviate a giudizio, un complice patteggia 4 anni

