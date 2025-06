Colpo di scena inaspettato a Mediaset arriva un conduttore amatissimo | prima era in Rai

una mossa che sta già facendo discutere e promette di rivoluzionare il panorama televisivo. Con il suo talento e la sua simpatia contagiosa, Max Giusti è pronto a conquistare nuovi cuori e a portare un tocco di freschezza in prima serata. La stagione 2025-2026 si preannuncia davvero imperdibile, e questa novità apre le porte a un futuro ricco di emozioni e sorprese.

