Colpo da 95 mila euro in pieno giorno | si fanno consegnare un chilo d' oro e svaniscono nel nulla

Un episodio inquietante scuote Trieste: nel cuore della giornata, ignoti si sono introdotti in un edificio di via Rittmeyer, convincendo un anziano a consegnare un chilo d'oro prima di svanire nel nulla. Questa truffa rappresenta un’allarmante emergenza sociale per la città , dove i più vulnerabili sono spesso vittime di inganni sempre più sofisticati. È necessario rafforzare la vigilanza e sensibilizzare la comunità per contrastare questo preoccupante fenomeno.

Ignoti si sono presentati sul portone di ingresso di uno stabile di via Rittmeyer in pieno giorno, facendosi consegnare un chilo d'oro e svanendo nel nulla. L'ennesima truffa ai danni di anziani triestini, fenomeno che in città  continua a rappresentare una vera e propria piaga sociale, è andata.

