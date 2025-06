Colpisce un coetaneo e i militari Minorenne finisce in manette

Durante l’attesa, il giovane ha mostrato comportamenti pericolosi e ostili, culminando in un’ulteriore escalation di violenza. La situazione ha richiesto l’intervento dei militari, che hanno deciso di procedere con l’arresto, sottolineando come anche i minorenni non siano immuni alle conseguenze delle azioni impulsive. Questa vicenda evidenzia l’importanza di promuovere una cultura di rispetto e responsabilità tra i giovani, affinché episodi simili possano essere evitati in futuro.

Intorno alle 22 di sabato scorso i carabinieri della radiomobile di Comacchio sono intervenuti, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, per una lite in strada tra ragazzi. Uno di loro, un 17enne residente nella provincia ferrarese, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcolici, dopo aver colpito per futili motivi un amico, è stato accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso. Durante l'attesa, il giovane ha improvvisamente manifestato segni di crescente agitazione ed insofferenza e, allorquando il personale sanitario del 118 è intervenuto per visitarlo su richiesta degli stessi militari, è andato in escandescenza iniziando a colpire ripetutamente con calci e pugni i militari che cercavano di contenerlo.

