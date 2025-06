Colleferro Play the Games Special Olympics da Venerdì 6 a Domenica 8 Giugno nell’area a ridosso di Piazzale Unitalsi

Preparati a vivere un weekend di emozioni e inclusione a Colleferro! Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, l’area vicino a Piazzale Unitalsi si trasformerà nel cuore pulsante delle Special Olympics con "Play the Games". Una festa di sport, amicizia e solidarietà che inviterà tutta la comunità a supportare atleti straordinari. Un evento imperdibile che dimostra come lo sport possa unire e ispirare. Non mancare, perché…

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 6 Giugno alle ore 19 nel Piazzale Unitalsi (villaggio Special Olympics) a Colleferro avrà luogo la Cerimonia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “Play the Games Special Olympics” da Venerdì 6 a Domenica 8 Giugno nell’area a ridosso di Piazzale Unitalsi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

VBC Viterbo, volata finale per conquistare la B2: i play-off iniziano da Colleferro - La VBC Viterbo si lancia nell'emozionante volata finale per conquistare la Serie B2, con il primo match dei playoff in programma a Colleferro.

Segui queste discussioni su X

colonia felina colleferro (@CColleferro) Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Play the Games 2023 a Colleferro