Colle | pace con rispetto regolediritti

In un momento in cui i conflitti infuriano in molte parti del mondo, le parole del Presidente Mattarella sottolineano l'impegno dell'Italia nel promuovere la pace, il rispetto dei diritti umani e il benessere di tutti. La nostra nazione si schiera con decisione contro le ingiustizie, ricordando che il rispetto reciproco √® la chiave per un futuro pi√Ļ giusto e pacifico. √ą fondamentale continuare a lavorare insieme per difendere i valori condivisi e costruire ponti di dialogo.

16.07 "La Repubblica Italiana √® impegnata a promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini,come recita l'art.3 del Trattato Ue a cui aderiamo". Lo scrive il Presidente Mattarella, in un messaggio al presidente della Societ√† italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Ue. "Gravi attacchi in atto in tante parti del pianeta colpiscono,in modo drammatico, diritti umani fondamentali". Le popolazioni civili"vittime di conflitti armati senza regole e senza misura".Solo diritto pu√≤ "risolvere controversie". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Pace Regole Diritti Rispetto

¬ęPace¬Ľ Meloni-Macron, 4 ore di vertice. Le regole e i confini della nuova ¬ęalleanza¬Ľ: cooperazione tra pari e rapporti con gli Usa¬† - In un'Europa che cerca stabilit√†, il vertice Meloni-Macron segna un passo verso una nuova alleanza strategica.

Oggi ad Andria ho partecipato alla quinta edizione del Festival della Legalità, fortemente voluto dalla bravissima sindaca Giovanna Bruno. Un confronto ricco e stimolante su lavoro e legalità. Abbiamo parlato di diritti, di regole da rispettare, di giustizia sociale Partecipa alla discussione

Esattamente 29 anni fa l‚ÄôUcraina cedeva la sua ultima testata alla Federazione Russa, diventando ufficialmente un paese privo di armi atomiche. √ą dunque fondamentale ricordare questa data soprattutto rispetto alle conseguenze che ha avuto sulla storia del Partecipa alla discussione

Mattarella: 'Guerre senza regole, violati i diritti umani' - Le popolazioni civili sono vittime di conflitti armati senza regole e senza misura, in aperta violazione del diritto internazionale umanitario". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio ... Come scrive ansa.it

Mattarella, da rispetto regole mondiali dipende futuro pace - L'importanza "della solidarietà tra Paesi che condividono i valori della libertà e della democrazia, il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l'aspirazione alla pace ... Si legge su ansa.it

Mattarella, da rispetto regole mondiali dipende futuro pace - il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l'aspirazione alla pace, il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, il valore della cooperazione e del ... Da corrieredellosport.it

Rispetta le regole- diritti e doveri -20 novembre-educazione civica- canzone- link con attività