Coldiretti | In Liguria persi oltre 51 mila ettari di terra agricola a rischio ambiente e identità rurale

La Liguria sta perdendo il suo cuore verde: oltre 51 mila ettari di terra agricola scomparsi in tre decenni, minacciando l’ambiente e l’identità rurale della regione. Coldiretti Liguria lancia un forte appello in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, evidenziando una crisi silenziosa che richiede interventi urgenti per salvare un patrimonio prezioso, prima che sia troppo tardi.

Oltre la metà delle superfici agricole della Liguria è andata persa negli ultimi trent’anni. A lanciare l’allarme, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, è Coldiretti Liguria che, in una nota stampa, evidenzia una crisi silenziosa ma profonda: nel 1990 la superficie agricola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Coldiretti: “In Liguria persi oltre 51 mila ettari di terra agricola, a rischio ambiente e identità rurale”

Approfondimenti da altre fonti

COLDIRETTI LIGURIA: LA BREXIT NON DEVE CONDIZIONARE L’EXPORT MADE IN LIGURIA