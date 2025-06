Coiro fa la storia negli 800 | crescita record personale e ambizioni mondiali

Nella nuova puntata di Sprint Zone, si celebra la straordinaria ascesa di Eloisa Coiro, giovane mezzofondista italiana dalle ambizioni mondiali. Con un record personale di 1’58”94 negli 800 metri in Diamond League, ha dimostrato di essere una promessa da tenere d’occhio nel panorama internazionale. La sua crescita esponenziale, alimentata da dedizione e passione, la proietta verso traguardi sempre più ambiziosi. Scopriamo come questa atleta sta scrivendo il suo futuro in corsa.

Nella nuova puntata di Sprint Zone, ospite la mezzofondista azzurra Eloisa Coiro, protagonista di un inizio di stagione eccezionale. La 24enne romana ha infatti corso gli 800 metri a Rabat in Diamond League in 1’58”94, scendendo per la prima volta sotto l’1’59 e firmando la terza miglior prestazione italiana di sempre sulla distanza. Un risultato che conferma la sua costante crescita, frutto del lavoro accurato insieme al tecnico Emilio De Bonis, capace di costruire nel tempo una programmazione solida e progressiva. Dopo una stagione indoor lunga e impegnativa, culminata con la doppia partecipazione agli Europei indoor nei Paesi Bassi e ai Mondiali indoor in Cina, Eloisa è pronta a inseguire traguardi ancora più ambiziosi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coiro fa la storia negli 800: crescita, record personale e ambizioni mondiali

