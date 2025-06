cognata uccisa altra perizia psichiatrica

Nuove ombre si addensano sul caso di Nova Milanese, dove Giuseppe Caputo, accusato dell’omicidio della cognata Giovanna Chinnici, attende con ansia i risultati della prossima perizia psichiatrica. La Corte di Assise di Monza ha deciso di affidare ulteriore approfondimento per chiarire lo stato mentale dell’imputato, nel tentativo di fare luce su un episodio drammatico che ha sconvolto la comunità. L’attesa si fa lunga, e il futuro giudiziario di Caputo dipenderà proprio da questa valutazione...

Bisognerà attendere ottobre per l’esito della nuova perizia psichiatrica conferita dalla Corte di Assise di Monza su Giuseppe Caputo, il 62enne che lo scorso ottobre ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici. Il 62enne, ritenuto totalmente infermo di mente, è ora imputato di omicidio volontario e tentato omicidio premeditati in un processo davanti alla Corte di Assise di Monza perché prima ha aggredito la nipote che aveva parcheggiato l’auto sotto casa, brandendo un coltello a serramanico e ferendola lievemente e poi ha infierito con i fendenti sulla cognata, mamma della ragazza, che era intervenuta in difesa della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it