coez tutto pronto per il nuovo tour debutto ad ancona il 12 novembre

Partirà da Ancona il nuovo tour autunnale di Coez, uno dei cantautori-rapper più amati dai giovani. Il 12 novembre l’artista sarà al Palaprometeo per il debutto, per poi spostarsi in sei città importanti come Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Firenze. I biglietti sono in vendita da oggi (ore 14) su vivoconcerti.com. Con questo tour Coez proporrà dal vivo i brani del suo nuovo album ‘1998’, in uscita venerdì 13 giugno, che attinge alle sonorità e all’immaginario degli anni Novanta, ispirandosi alla musica e ai racconti che hanno accompagnato la sua adolescenza. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it