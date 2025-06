cocaina nascosta nell airbag dell auto arrestato un 35enne

Un arresto sorprendente scuote Arezzo: un 35enne albanese è stato catturato con 28 grammi di cocaina abilmente nascosti nell'airbag della sua auto, grazie a un sistema di occultamento altamente sofisticato. La scoperta mette in luce l’ingegno dei criminali nel tentativo di eludere i controlli e sottolinea l’efficienza degli agenti della Sezione Antidroga. La vicenda solleva interrogativi sulla crescente diffusione dello spaccio e sull’importanza di vigilare costantemente sul territorio.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Un sofisticato sistema di occultamento all'interno dell'airbag dell'auto, appositamente modificato, nascondeva 10 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente 28 grammi di cocaina. E' quanto ha scoperto personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Arezzo che ha proceduto all'arresto, in flagranza di reato, di un albanese di 35 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, nel corso di mirati servizi antidroga effettuati all'interno del comune di Arezzo, la scorsa settimana, gli agenti della Squadra Mobile notavano in strada un veicolo procedere con andatura sospetta e scorgendo alla guida dell'automobile un soggetto già noto agli uffici di polizia per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, decidevano di fermare il veicolo per procedere ad un controllo più approfondito.