Cna Jessica Morelli eletta all' unanimità presidente dall' assemblea territoriale

Con grande entusiasmo, CNA Ferrara annuncia l'elezione all’unanimità di Jessica Morelli come nuova presidente per il prossimo quadriennio. Fotografa, imprenditrice digitale e storyteller, Jessica rappresenta una guida innovativa e coraggiosa per il futuro dell’associazione. La sua nomina segna un passo importante verso una crescita solida e sostenibile. Iscriviti al canale WhatsApp di…