Clip esclusiva dal film la mia amica zoe

Scopri in anteprima un’estratto esclusivo di "La Mia Amica Zoe", un film che svela l’intensità di un’amicizia tra luce e ombra, tra dolore e speranza. Diretto da Kyle Hausmann-Stokes, questa pellicola unisce dark comedy e drammi profondi, offrendo uno sguardo autentico sulle cicatrici invisibili dei veterani di guerra. Un viaggio emozionante che toccherà il cuore degli spettatori e li inviterà a riflettere. Non perdere l’occasione di immergerti in questa storia coinvolgente...

film "la mia amica zoe": un ritratto intenso di amicizia e trauma. Il nuovo lungometraggio intitolato "La Mia Amica Zoe" si propone come un'opera che unisce elementi di dark comedy e drama, affrontando tematiche profonde legate al vissuto di veterani di guerra. Diretto da Kyle Hausmann-Stokes, al suo debutto nel cinema lungometraggio, il film si ispira al cortometraggio Merit for Zoe. La pellicola racconta una storia intensa di amicizia femminile che supera anche la morte, offrendo uno sguardo sincero sulle conseguenze psicologiche del conflitto. trama e tematiche principali del film. una narrazione incentrata sulla veteranessa merit.

