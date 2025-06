Clet ' torna' a Livorno e i cartelli stradali diventano opere d' arte FOTO

Clet torna a Livorno con la sua arte iconica, trasformando i cartelli stradali in vere e proprie opere d'arte urbana. Le sue installazioni, apparse in tutta la città , svelano un'originale fusione tra funzionalità e creatività , attirando gli occhi di residenti e visitatori. Un'occasione unica per scoprire come il talento di questo street-artist francese dona nuova vita agli spazi urbani. La sua presenza a Livorno è un invito a vedere la città sotto una luce diversa, fatta di arte e innovazione.

Clet, uno degli street-artist più famosi al mondo, è 'tornato' a colpire a Livorno. In città infatti sono apparse decine di installazioni a firma dell'artista francese che reinterpreta i cartelli stradali senza però deturpare il senso della segnaletica. Il 'tour' inizia in via della Venezia.

