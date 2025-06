Claudio Villani Il serial killer gentile

Claudio Villani, il serial killer gentile, incarna un inquietante paradosso: apparenza affabile e cuore freddo si intrecciano in una mente disturbata. Dalla sua nascita a Ferrara nel 1960, alla tragica serie di omicidi che ha sconvolto l’Emilia-Romagna, Villani ha trasformato il dolore infantile in un'ombra lunga decenni. Un viaggio nell’abisso di una psiche deviante, dove i gesti di violenza nascondono un trauma irrisolto. Benvenuti in un mondo oscuro e disturbante, dove nulla è come sembra.

AGI - Il fatto: prima si mostrava affabile, poi le uccideva a coltellate. La spiegazione psicologica: toglieva loro la vita come gli era stata tolta la sua fanciullezza. Benvenuti nell'abisso di Claudio Villani, nato a Ferrara nel 1960, in Emilia-Romagna, e responsabile di due efferati omicidi, nel 1976 e nel 2016. Un arco di tempo lungo 40 anni durante il quale l'uomo si è reso responsabile anche di altre aggressioni. I manuali di psicopatologia e psichiatria forense spiegano che è difficile stabilire con certezza le origini di un assassino seriale, com'è stato definito Villani appunto. Si possono solo ipotizzare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Claudio Villani. Il serial killer gentile

