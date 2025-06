Claudio Santamaria | Con Due di Noi raccontiamo la forza della vita di fronte alla malattia

Claudio Santamaria, noto attore e direttore artistico del Milano Film Fest, ci guida in un racconto intenso e autentico. Con "Due di noi" mette in luce la straordinaria forza della vita, superando la malattia attraverso storie di quotidianità, relazioni e speranza nel futuro. Una narrazione che ispira a guardare oltre le sfide, celebrando la resilienza umana in ogni sua forma.

Non una storia di malattia, ma di quotidianità, relazioni e futuro. A raccontarcelo è l'attore e direttore artistico del Milano Film Fest. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Claudio Santamaria: "Con Due di Noi raccontiamo la forza della vita di fronte alla malattia"

In questa notizia si parla di: Malattia Claudio Santamaria Raccontiamo

La malattia non gli ha lasciato scampo: è morto Claudio Gatti - È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Claudio Gatti, prezioso volontario e presidente onorario del Telefono Amico di Brescia.

Claudio Santamaria è il ‘Nibbio’: “Il corpo e l’anima per raccontare il sacrificio di Calipari" - Claudio Santamaria ci ha messo il corpo e l’anima ... Ho sentito immediatamente che potevo raccontare un grande personaggio e fare un grande lavoro, sia fisico che emotivo. Riporta repubblica.it

Claudio Santamaria: per la mia famiglia farei di tutto - Tre film in tre mesi per Claudio Santamaria: Itaca ... Per capirlo mi sono stati preziosi i racconti della moglie, Rosa Maria Villecco (nel film è Anna Ferzetti, ndr), che mi ha descritto ... Scrive msn.com

Claudio Santamaria fa il matto: “La follia è dentro ognuno di noi. Pensiamoci prima di giudicare” - “Chi soffre di una malattia spesso dimostra di essere ... Domenico Iannacone e Claudio Santamaria (nella foto). Claudio Santamaria, cosa l’ha convinta a partecipare a questo progetto? ilgiorno.it scrive

Non è mai troppo tardi, con Claudio Santamaria - Domenica 20 marzo ore 12.50 su Tv2000