Claudio Ranieri premiato miglior allenatore Serie A alla fiera di Rimini

Oggi, alla Fiera di Rimini, si celebra l’eccellenza del calcio italiano con Claudio Ranieri premiato come miglior allenatore di Serie A. La sua vittoria, frutto di un testa a testa emozionante con Antonio Conte, testimonia il suo talento e la passione che infonde in campo. Alla sesta edizione di ‘The Coach Experience’, un evento imperdibile dedicato ai protagonisti della panchina, Ranieri si distingue ancora una volta come icona di leadership e successo. Ma oggi…

Se l’è giocata davvero fino all’ultimo con Antonio Conte. Ma poi l’ha spuntata lui. È Claudio Ranieri il miglior allenatore dell’ultima stagione di serie A. Votato dalle community di Panini e Aiac. L’allenatore della Roma ha vinto con il 58% dei voti nella finalissima contro Conte. E oggi sarà premiato a Rimini, esattamente alla fiera, dove avrà inizio ‘ The Coach Experience ’, sesta edizione dell’evento organizzato dall’Assoallenatori. Ma oggi in cattedra salirà anche il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi. Che nel primo pomeriggio affronterà il tema del profondo cambiamento porta dall’introduzione delle tecnologie ha generato nel mondo dell’arbitraggio calcistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Claudio Ranieri premiato miglior allenatore Serie A alla fiera di Rimini

