Claudio Baglioni torna in tour e riparte da Lampedusa

Milano, 5 giu. (askanews) – Dopo oltre 15 anni Claudio Baglioni ritorna in tour nei grandi spazi all’aperto e lo farà nei più suggestivi scenari outdoor del nostro Paese. L’anteprima nazionale, a ingresso libero, sarà il prossimo 27 settembre a Lampedusa, isola dove il cantautore romano è di casa e dove, per dieci anni, ha ideato e reso possibile O’ scià, il festival della musica che ha riunito artisti nazionali e di ogni parte del mondo. ‘La vita è adesso GrandTour’ prevede, da fine giugno a metà settembre 2006, un totale di 40 date nei luoghi più rappresentativi d’Italia. Ad annunciare la nuova fatica dal vivo è stato lo stesso Baglioni, nel corso di una conferenza stampa per presentare l’uscita de ‘La vita è adesso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it