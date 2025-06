Claudio Baglioni seconda giovinezza per ‘La vita è adesso’ | disco e tour

Claudio Baglioni, icona della musica italiana, riconquista il cuore dei suoi fan con la sua "seconda giovinezza". Tra un nuovo disco, un emozionante tour e un live esclusivo a Lampedusa, l'artista dimostra ancora una volta di saper reinventarsi senza perdere l'essenza. La rinascita de "La vita è adesso" segna un capitolo speciale nella sua carriera, confermando che la passione e la musica sono senza età. Prepariamoci a rivivere emozioni uniche con Claudio Baglioni, pronto a sorprenderci ancora.

Claudio Baglioni torna in scena, e lo fa in grande stile con un disco, un tour e un attesissimo live a Lampedusa. La seconda giovinezza del capolavoro ‘La vita è adesso’. “Quando ho ascoltato le canzoni di ‘La Vita è adesso’ mi sono detto: ‘Ho fatto un disco orribile’. C’erano troppe parole, non sarà popolare come il precedente ‘Strada facendo’. E invece sono stato smentito”. E quel disco che tardava a uscire nei negozi nonostante le numerose richieste ha stabilito numeri record: pubblicato l’8 giugno 1985, il suo successo lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese con 4 milioni e mezzo di copie fisiche e con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it