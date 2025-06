Claudio Baglioni presenta il nuovo disco e l’ultima data gratuita del tour poi si ritirerà

Claudio Baglioni torna sulla scena con un entusiasmo rinnovato, annunciando il suo nuovo disco e un ultimo, imperdibile tour gratuito. Dopo averci fatto credere che si sarebbe ritirato, il cantautore ha deciso di sorprendere i fan, confermando nuove date e un'ultima occasione di ascoltare dal vivo le sue emozioni. Il 27 settembre a Lampedusa sarà l’ultimo capitolo di questa straordinaria avventura: non perdete l’appuntamento con la leggenda della musica italiana.

Durante una tappa del suo tour, Claudio Baglioni aveva rivelato di aver cambiato idea e di non volersi più ritirate. Adesso ha annunciato il nuovo disco ed anche il nuovo tour, ma il 27 settembre farà un'ultima data a Lampedusa prima del grande addio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Claudio Baglioni presenta il nuovo disco e l’ultima data gratuita del tour, poi si ritirerà

