claudio baglioni festeggia i 40 anni dell album la vita è adesso con un cofanetto e un tour

Claudio Baglioni celebra i 40 anni de La vita è adesso, l'album più venduto della storia della musica italiana, con un progetto discografico, editoriale e un tour con un'anteprima a Lampedusa. L'album La vita è adesso, il sogno è sempre di Claudio Baglioni, pubblicato l'8 giugno 1985, ha segnato un'epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni.