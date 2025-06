Claudio Baglioni | esce LA VITA È ADESSO IL SOGNO È SEMPRE

Preparatevi a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile: domani esce “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”, il nuovo progetto di Claudio Baglioni che celebra i 38 anni di uno degli album più iconici della musica italiana. Con 11 tracce rivisitate dal vivo e nuovi arrangiamenti, questa release è un tributo ai sogni e alle speranze di quegli anni. Il ritorno a quei ricordi magici sta per cominciare.

Claudio Baglioni: domani esce “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”, 11 tracce interamente risuonate e cantate dal vivo con rinnovati arrangiamenti. 3 iniziative (disco, libro e live) per celebrare l’album che ha segnato un’epoca di musica e costume. L’album “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” di Claudio Baglioni, pubblicato l’8 giugno 1985, ha segnato un’epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite – 4 milioni e mezzo di copie fisiche – ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com