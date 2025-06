Claudio Baglioni conferenza La vita è adesso il sogno è sempre | Partiamo da Lampedusa per il mio ultimo giro

Claudio Baglioni, icona della musica italiana, ha aperto il sipario sul suo emozionante viaggio con il nuovo album "La vita è adesso, il sogno è sempre". Durante la conferenza stampa a Roma, ha condiviso aneddoti, ricordi e il significato profondo di questo progetto, partendo simbolicamente da Lampedusa per il suo ultimo tour. Un evento imperdibile che celebra un’eredità musicale senza tempo e l’ineguagliabile talento del Maestro.

Nella conferenza stampa del nuovo album La vita è adesso, il sogno è sempre, Claudio Baglioni ha ripercorso genesi ed eredità del disco italiano più venduto, tra aneddoti e il nuovo tour: «Partiamo da Lampedusa per il mio ultimo giro». Il racconto della conferenza stampa di Claudio Baglioni, svoltasi a Roma in occasione dell'uscita del cofanetto La vita adesso, il sogno è sempre, un progetto editoriale e discografico che racchiude un album "live in studio", un libro illustrato di Emiliano Ponzi, le fotografie di Toni Thorimbert e nuovi materiali originali. Compra qui il cofanetto in tiratura limitata e autografata 1000 copie Il disco che non doveva esserlo.