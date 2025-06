Claudio Baglioni concerto gratuito a Lampedusa il 27 settembre

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica: Claudio Baglioni torna a regalare emozioni con un concerto gratuito a Lampedusa il 27 settembre. Un appuntamento speciale in un luogo caro all’artista, celebre anche per aver ideato il festival O’ Scià. Questa anteprima di una lunga tournée nel 2026 promette di essere un evento da non perdere, scritto nel cuore di tanti appassionati e segnato dalla sua indimenticabile musica.

Concerto gratuito di Claudio Baglioni il prossimo 27 settembre a Lampedusa. Un’isola molto cara all’artista e sede dal 2003 al 2012 del festival O’ Scià da lui ideato. La scelta della location per l’anteprima nazionale di una lunga tournée di 40 tappe nel 2026 il cui titolo richiama una sua hit di grande successo: La . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Claudio Baglioni, concerto gratuito a Lampedusa il 27 settembre

