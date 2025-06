Claudio Baglioni annuncia il suo ritiro e rivela | Mille è una cifra simbolica

Claudio Baglioni, icona della musica italiana, fa un gesto carico di significato annunciando il suo ritiro simbolico e tornando a Lampedusa. In occasione della nuova edizione di "La Vita è adesso – Il Sogno", celebrando i 40 anni dalla prima pubblicazione, il cantautore prepara un emozionante Grand Tour di 40 date nell’estate del 2026, con un'anteprima speciale proprio sull’isola che ha segnato tanti ricordi. Un ritorno che promette emozioni indelebili e un messaggio di speranza.

Torna a Lampedusa Claudio Baglioni, dopo aver annunciato il suo ritiro. In occasione dell'uscita della nuova edizione di La Vita è adesso – Il Sogno, a 40 anni dalla prima pubblicazione, il cantautore aveva annunciato anche un Grand Tour di 40 date. Si compiranno tutte nell'estate del 2026, con una anteprima a Lampedusa, il 27 settembre, a ingresso gratuito. Si parte proprio da Lampedusa, perché è l'isola siciliana che per dieci anni, dal 2013 al 2023, ha ospitato suo festival 'O Scià. Claudio Baglioni torna a Lampedusa: "Mi fermo, ho fatto tanti progetti". Queste le parole del cantautore: "Appena ho annunciato che mi sarei fermato, ho pensato che stavo facendo una cazzata.

