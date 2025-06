Claudio Baglioni annuncia il Grand Tour 2026 e celebra 40 anni di ' La Vita è adesso'

Claudio Baglioni, l'icona della musica italiana, annuncia il suo Grand Tour 2026 e celebra i 40 anni de "La Vita È Adesso". Dopo aver dichiarato che gli ultimi "mille giorni" sarebbero stati senza ripensamenti, il cantautore riflette sulla sua scelta, tra emozioni e determinazione. Con un mix di nostalgia e entusiasmo, Baglioni conferma il suo impegno nel tracciare un percorso memorabile, dando un senso profondo a ogni passo. La sua musica continuerà a emozionarci, ora più che mai.

Claudio Baglioni si prepara a concludere, come aveva annunciato tempo fa, gli ultimi " mille giorni ". Senza ripensamenti. "Appena ho annunciato che mi sarei fermato, ho pensato che stavo facendo una cazzata. Ma confermo quello che dissi. Penso di aver fatto bene: ho incorniciato tanti progetti che altrimenti sarebbero stati meno identitari. Mille è una cifra simbolica, magari si sfora, ma mi piace aver dato un senso a queste cose", dice il cantautore, presentando l'uscita della nuova edizione di La Vita è adesso - Il Sogno è sempre, a 40 anni dalla prima pubblicazione e annunciando un Grand Tour, 40 date nell'estate del 2026, con una anteprima a Lampedusa, il 27 settembre, a ingresso gratuito.

