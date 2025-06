Classica d’Estate & wine | sette appuntamenti tra musica e convivialità

Immergiti nell’eleganza di "Classica d’Estate & Wine" 2025, un incantevole viaggio tra note raffinate e vini pregiati. Sette serate indimenticabili nella suggestiva sala Giardino a Lecce, dove musica classica e convivialità si incontrano per creare un’esperienza sensoriale unica. Preparati a vivere sette appuntamenti tra suoni avvolgenti e sapori irresistibili, un perfetto connubio di cultura e piacere che non vedi l’ora di scoprire.

LECCE - Sarà lo scenario della sala Giardino, in via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, ad ospitare la nuova edizione di "Classica d'Estate & wine" 2025, la rassegna dedicata alla musica classica e al piacere del vino. Sette appuntamenti, da sabato 21 giugno a domenica 6 luglio.