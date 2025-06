Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025 26 ecco dove a potrebbero essere a rischio le immissioni in ruolo IN AGGIORNAMENTO

Se sei insegnante o aspirante docente, conoscere le classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26 è fondamentale per capire quali opportunità potrebbero essere a rischio nelle future immissioni in ruolo. Con l’aggiornamento delle disponibilità, potrai pianificare al meglio il tuo percorso professionale e anticipare eventuali sfide. L’articolo “Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a potrebbero essere a rischio le immissioni in ruolo” si rivela uno strumento prezioso per orientarti nel panorama scolastico in evoluzione.

Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 202526, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, gli Uffici scolastici provinciali rendono note le classi di concorso in esubero. I dati sono utili per la programmazione delle future immissioni in ruolo. L'articolo Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 202526, ecco dove a potrebbero essere a “rischio” le immissioni in ruolo IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

