Clarke si è concentrato sulla squadra della Scozia della messa a punto piuttosto che sulla sperimentazione nelle amichevoli

In un’estate rovente per il calcio scozzese, Steve Clarke predilige la stabilità e la coesione della squadra, puntando sulla messa a punto piuttosto che sulla sperimentazione. Il suo obiettivo è consolidare il gruppo in vista delle sfide ufficiali, lasciando poco spazio alle novità nelle amichevoli. Una scelta strategica che potrebbe fare la differenza nel percorso verso le grandi competizioni. Resta da vedere se questa direzione porterà i frutti sperati.

2025-06-05 19:15:00 Giorni caldissimi in redazione! Il manager della Scozia Steve Clarke ha dato il benvenuto a un gruppo di giocatori non colpiti nella configurazione della squadra nazionale in vista delle partite amichevoli contro l'Islanda e Liechtenstein – ma ha chiarito che la sperimentazione non è all'ordine del giorno. Il boss dell'esercito tartan ha portato sette giocatori nell'ovile che sperano di fare il loro debutto senior durante questa finestra internazionale. L'elenco include l'attaccante di Hibernian Kieron Bowie, il difensore di Sassuolo Josh Doig, i centrocampisti Connor Barron (Rangers), Andy Irving (West Ham) e Lennon Miller di Motherwell.

