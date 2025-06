Cittadinanza e non solo la scelta di Mertens è staordinaria | cosa farà a Napoli

Domani, venerdì 6, Dries Mertens farà nuovamente parlare di sé, tornando a Napoli con un gesto che va oltre la semplice scelta sportiva. La decisione dell'idolo azzurro di riabbracciare i colori partenopei è un segnale di grande cuore e fedeltà, capace di emozionare tifosi e appassionati. Ma cosa c’è in serbo per il futuro di questo straordinario campione nel suo amato club?

Dries Mertens è di nuovo a Napoli: la decisione dell'idolo dei tifosi azzurri stupisce tutti. Tra i tanti campioni che hanno indossato la casacca azzurra non può non essere citato Dries Mertens. Nel corso degli anni "Ciro" è entrato nel cuore di tutti i tifosi del Napoli. La sua classe e le sue qualità hanno sempre stupito la tifoseria partenopea: il suo attaccamento alla maglia azzurra lo ha reso una vera leggenda del club. Domani, venerdì 6 giugno, verrà conferita al belga la cittadinanza onoraria. Nel frattempo, però, l'ex attaccante azzurro ha preso una decisione sul suo futuro: tornerà a Napoli per un motivo preciso.

MERTENS and family are back in NAPLES: look what a FANTASTIC welcome