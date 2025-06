Cittadinanza e campo largo Dialogo Lepore-riformisti

Una sfida che unisce politica e cittadinanza, il dibattito sulla riforma della cittadinanza rappresenta un'opportunità per rafforzare il 'campo largo' a Bologna. Matteo Lepore, con la sua visione riformista, si impegna a promuovere un dialogo inclusivo, guardando anche al futuro del 2027. Domani, alle 18 al circolo Passepartout, si apre un confronto essenziale: le parole di Lepore potrebbero tracciare la via per un’Italia più unita e rinnovata.

Il referendum (o almeno la battaglia sulla cittadinanza) potrebbe aiutare il 'campo largo' in salsa bolognese. E dare, così, un segnale di inclusione ai riformisti di Azione e Italia Viva anche guardando al 2027, quando Matteo Lepore scenderà in campo per il bis. L'occasione è l'iniziativa Pd 'Diciamo sì alla cittadinanza' di domani, quando alle 18 al circolo Passepartout (una delle sedi risparmiate dai tagli dem) dibatteranno del tema Lepore con il segretario regionale di Azione Marco Lombardo, il leader regionale di Italia Viva Stefano Mazzetti e l'attivista per i diritti umani Insaf Dimassi.

