Cittadinanza cosa cambia se passa il sì al referendum e cosa non cambia | lo spiega l’attivista Deepika Salhan

Se il Sì al referendum sulla cittadinanza passa, cambieranno molte cose, ma non tutte. Deepika Salhan, co-presidente del Comitato promotore, spiega a Fanpage.it quali sono le reali novità e cosa invece rimarrà invariato. Questa consultazione rappresenta un passo cruciale verso una riforma più equa e inclusiva, ma è importante capire bene il suo impatto. Continua a leggere per scoprire come questa decisione potrebbe influenzare il nostro futuro.

Deepika Salhan, co-presidente del Comitato nazionale promotore del referendum sulla cittadinanza, spiega a Fanpage.it cosa cambia se passa il Sì al referendum sulla cittadinanza, uno dei quesiti su cui si vota i prossimi 8 e 9 giugno, insieme ai quattro quesiti sul lavoro: "Questo quesito sulla cittadinanza è letteralmente una virgola di tutto il cambiamento che sarebbe necessario per riformare la legge sulla cittadinanza italiana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

