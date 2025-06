Città più sicura | iniziata l' installazione dei nuovi impianti comunali di videosorveglianza

Brindisi si sta trasformando in una città più sicura grazie all'avvio dell'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza. Queste telecamere, posizionate strategicamente in parchi e punti critici come il noto incrocio della morte, rappresentano un passo decisivo per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La prevenzione e la tutela della comunità sono ora più vicine che mai.

BRINDISI – Sono iniziati i lavori per installare le nuove telecamere di sicurezza presso i parchi e gli snodi nevralgici della viabilità cittadina. Fra questi rientra il rondò all'imbocco della strada statale 7 per Taranto, cosiddetto incrocio della morte. Proprio qui, ieri mattina (mercoledì 4. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Città più sicura: iniziata l'installazione dei nuovi impianti comunali di videosorveglianza

