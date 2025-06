Cisgiordania occupata record di violenze dei coloni E l’Idf devasta i campi profughi

Mai, prima di quest’anno, si erano registrati così tanti episodi di violenza e distruzione ai danni dei palestinesi in Cisgiordania. La brutalità delle azioni dei coloni e dell'IDF ha trasformato questa regione in un teatro di sofferenza e sopraffazione, evidenziando l’urgenza di un intervento internazionale per fermare questa spirale di odio e vendetta.

Violenti attacchi, spedizioni punitive, saccheggi sistematici, ulivi sradicati, bestiame ucciso non per necessità ma per infliggere danno e umiliazione. Questa è la quotidianità imposta ai palestinesi della Cisgiordania occupata. Una realtà che non è iniziata il 7 ottobre 2023, ma che da quella data ha subito un'escalation brutale, raggiungendo livelli di disumanità senza precedenti. Mai, prima di quest'anno, si erano registrati così tanti attacchi: nel suo ultimo rapporto, l'OCHA ha documentato oltre 220 feriti da gennaio 2025. Con una media aritmetica di 44 palestinesi feriti ogni mese, le Nazioni Unite hanno dichiarato che si tratta del "più alto tasso di attacchi degli ultimi vent'anni".

