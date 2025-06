Cisgiordania coloni israeliani incendiano villaggi palestinesi i roghi appiccati nelle case mentre le famiglie dormono - VIDEO

Nella fragile cornice della Cisgiordania, i coloni israeliani stanno incendiando villaggi palestinesi durante le ore notturne, con le famiglie ignare che dormono nelle loro case. Questi atti di violenza sembrano far parte di un piano di espansione territoriale messo in atto da Israele, che mira a spostare i palestinesi dalle loro terre ancestrali. Le immagini sono eloquenti: i "settlers" si sforzano di alterare l’equilibrio, alimentando tensioni e insicurezza nella regione.

I coloni starebbero cercando di allontanare i palestinesi dai loro territori, in coerenza con il nuovo piano di espansione di Israele nella Cisgiordania occupata I coloni israeliani stanno incendiando le case dei palestinesi in Cisgiordania. Alcune immagini mostrano come i "settlers", ossia i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it