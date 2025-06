Cisgiordania coloni israeliani incendiano villaggi palestinesi i roghi appiccati nelle case mentre le famiglie dormono - VIDEO

In Cisgiordania, i coloni israeliani stanno devastando villaggi palestinesi, appiccando incendi alle case mentre le famiglie dormono. Questi atti di vandalismo sembrano orchestrati per allontanare i palestinesi dai loro territori, in linea con il recente piano di espansione di Israele. Le immagini catturate rivelano la gravitĂ di una situazione che minaccia la stabilitĂ e i diritti umani nella regione, lasciando il mondo a chiedersi: fino a quando questa escalation di violenza continuerĂ ?

I coloni starebbero cercando di allontanare i palestinesi dai loro territori, in coerenza con il nuovo piano di espansione di Israele nella Cisgiordania occupata I coloni israeliani stanno incendiando le case dei palestinesi in Cisgiordania. Alcune immagini mostrano come i "settlers", ossia i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, coloni israeliani incendiano villaggi palestinesi, i roghi appiccati nelle case mentre le famiglie dormono - VIDEO

In questa notizia si parla di: Cisgiordania Coloni Palestinesi Israeliani

Cisgiordania, pulizia etnica dei coloni israeliani nella valle di Sa'ir, residenti palestinesi cacciati con violenza: "Vengono per uccidere" - Nella Valle di Sa'ir, in Cisgiordania, la pulizia etnica perpetrata dai coloni israeliani contro i residenti palestinesi si intensifica.

Attenzione a ciò che sta avvenendo in #Cisgiordania. Lì non ci sono terroristi ma solo pacifici palestinesi. #Israele occupa illegalmente un territorio che non gli appartiene. E continua a insediare coloni. #Gaza Partecipa alla discussione

Quindi nel magico mondo delle fregnacce di Italo #Bocchino a #Gaza non c'è un genocidio; la Cisgiordania è una specie di Paradiso dove i palestinesi vivono in pace Raga, sono fregnacce che solo uno che tifa Israele può dire. La verità è l'opposto delle fre Partecipa alla discussione

Cisgiordania, i coloni israeliani appiccano incendi nei villaggi palestinesi - «Treno proiettile» da Venezia a Milano in soli 15 minuti, il Veneto lancia l'aereo senza ali. Zaia: una rivoluzione che nasce da noi VIDEO Covid, la nuova variante Nimbus in Italia. Pregliasco: «Nuova ... msn.com scrive

Cisgiordania, Italia e 12 Paesi condannano lo sfollamento dei palestinesi - Roma, 4 giu. (askanews) – Le missioni diplomatiche di dodici Paesi, tra cui l’Italia, e dell’Unione europea in Cisgiordania e Gaza hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto in cui hanno espresso ... Da askanews.it

ONU: la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania è “ai massimi livelli”. Due statunitensi rapiti e torturati - Cisgiordania - Press TV. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) afferma che la violenza dei coloni israeliani ... Riporta infopal.it