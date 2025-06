Cis Taranto Al via il primo tavolo operativo sotto la guida Iaia

Il futuro di Taranto si gioca anche attraverso il nuovo CIS, con il primo tavolo operativo che si terrà il 20 giugno presso la Prefettura, sotto la guida dell’onorevole Dario Iaia. Questa riunione rappresenta un'importante occasione per monitorare i progressi e accelerare le azioni sui progetti in corso. In tal senso, è stato predisposto uno specifico format che dovrà favorire una gestione più efficace e trasparente delle risorse e delle iniziative, per un reale cambiamento nella città.

Tarantini Time Quotidiano E’ fissato per il prossimo 20 giugno presso la Prefettura di Taranto il primo incontro operativo del Cis Taranto guidato dal nuovo responsabile unico on. Dario Iaia. Al tavolo sono stati convocati tutti i beneficiari della misura con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e individuare possibili azioni di accelerazione. In tal senso, è stato predisposto uno specifico format che dovrà essere compilato in ogni sua sezione con le informazioni di ciascun intervento di competenza ancora in corso di attuazione. “Intendiamo dare un impulso decisivo agli interventi programmati ed in gran parte, ancora fermi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Cis Taranto. Al via il primo tavolo operativo sotto la guida Iaia

