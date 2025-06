Circular Economy Lab Noseda Cariplo Factory | E’ necessità strategica globale’

In un mondo in rapida evoluzione, l’economia circolare si rivela una necessità strategica, non più solo una scelta ambientalista. Enrico Noseda di Cariplo Factory sottolinea che questa trasformazione richiede un approccio sistemico, coinvolgendo molteplici settori e variabili. Solo integrando sostenibilità e innovazione, possiamo costruire un futuro più resiliente e sostenibile, pronto a rispondere alle sfide globali. È tempo di agire con visione e determinazione.

(Adnkronos) – “Viviamo un momento in cui l’economia circolare è diventata una necessità strategica. Ma non possiamo affrontarla come un singolo progetto o lasciarla in capo solo alla funzione sostenibilità. È una trasformazione sistemica che coinvolge molteplici variabili". Lo ha detto Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory, intervenendo al panel 'Risultati e impatti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

