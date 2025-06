Circular Economy Lab Franza Iveco | Trasporto sostenibile a prezzo accessibile

Nel contesto della mobilità a zero emissioni, la chiarezza sui costi è essenziale. Per rispondere a questa esigenza, Circular Economy Lab e Iveco, insieme a Innovation Lab e Cariplo, si impegnano a offrire soluzioni di trasporto sostenibile che siano non solo rispettose dell'ambiente, ma anche accessibili economicamente. Un passo concreto verso un futuro più verde e inclusivo, dove il trasporto sostenibile diventa una realtà alla portata di tutti.

(Adnkronos) – “Nel mondo della mobilità a zero emissioni una delle grosse paure è legata al total cost of ownership perché l’utilizzatore vuole avere un costo chiaro. Per questo, insieme a Innovation Lab e Cariplo, abbiamo voluto cercare di offrire soluzioni di trasporto sostenibile a impatto zero e a un prezzo accessibile, rivolte sia ai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Circular Economy Lab, Franza (Iveco): “Trasporto sostenibile a prezzo accessibile”

Segui queste discussioni su X

Intesa Sanpaolo e @FondCariplo rinnovano la partnership creata per promuovere la transizione verso la #circulareconomy in Italia grazie al @CELabOfficial, lanciato nel 2018, che ha coinvolto negli anni imprese, #startup, università, centri di ricerca https: Tweet live su X

In un’Europa sempre più impegnata nella transizione ecologica e digitale, l’economia circolare si conferma un fattore chiave per competitività, innovazione e sostenibilità. Il Circular Economy Lab, iniziativa di innovazione che nasce dalla partnership tra @Cari Tweet live su X

Webtalk Circular Horizon | Folge #1 | Franz Haniel & Cie. GmbH