Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino confermata in serie B2 | una stagione di impegno e salvezza

La Cip Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino ha brillantemente conquistato la conferma in Serie B2, regalando emozioni e speranze ai propri tifosi. Nonostante le sfide e le partite difficili, il cuore e la determinazione delle ragazze hanno fatto la differenza, evidenziando il vero spirito di squadra. La vittoria finale testimonia che con impegno e passione tutto è possibile, e ora si guarda avanti verso nuovi traguardi.

La " Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino " si è confermata in serie B2 al termine di una stagione caratterizzata da sconfitte, vittorie e punti presi in gare in cui le biancorosse partivano sfavorite. "La forza di volontà e l’impegno delle ragazze sono stati importantissimi, soprattutto nelle ultime partite in cui fare punti era d’obbligo per mantenere la categoria - commenta l’allenatrice in seconda Elena Furiesi - e la gara finale contro Valdarno è stato il modo perfetto per coronare la salvezza. Sentire il palazzetto che si riempiva del tifo del nostro pubblico è stato incredibile ed è stato uno dei fattori che durante l’anno ha fatto la differenza in tante occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net