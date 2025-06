Cinque sì per cambiare | la campagna per il referendum si chiude con dibattiti e un docufilm sull’amianto

Un'occasione importante per confrontarsi sui temi fondamentali di lavoro e cittadinanza, culminando con un dibattito coinvolgente e un docufilm sull’amianto. Giovedì 5 giugno alle 16.45 al Teatro Verdi di Sestri Ponente, si chiude la campagna dei 5 sì, un momento decisivo per rafforzare il nostro impegno civico e sociale. Non mancate, perché insieme possiamo fare la differenza.

Nel pomeriggio di giovedì 5 giugno, alle ore 16.45, presso il Teatro Verdi in piazza Oriani 7 a Sestri Ponente, si terrà l'evento di chiusura della campagna per i 5 sì ai referendum su lavoro e cittadinanza, in programma l'8 e 9 giugno. L'iniziativa, promossa dalla Cgil, rappresenta l'ultima.

Referendum 8-9 giugno 2025: cinque quesiti su lavoro e cittadinanza, ecco cosa può cambiare - Il referendum dell'8 e 9 giugno 2025 segnerà un momento cruciale per il futuro del lavoro e della cittadinanza in Italia.

Cinque sì per #lavoro e #cittadinanza. Il #referendum è un meraviglioso strumento di libertà e di partecipazione democratica. Per far sentire la nostra voce e cambiare il Paese. A maggior ragione adesso, quando c’è chi vuole che quella voce taccia. Cinque sì, Tweet live su X

