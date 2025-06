cinque milioni per la sicurezza delle funivie

Un passo deciso per la sicurezza: con quasi 5 milioni di euro stanziati dal Pirellone, Lombardia punta a prevenire tragedie come quelle del Mottarone o del Monte Faito. Un investimento mirato sulla manutenzione e l’innovazione degli impianti a fune, specialmente nelle aree del lago di Como e Lecce, garantendo così un futuro più sicuro e sereno per residenti e turisti. La tutela delle nostre montagne inizia dalla prevenzione, e questa è una svolta fondamentale.

Mai più tragedie come quelle del Mottarone o del Monte Faito. Non sulle montagne del lago di Como. Dal Pirellone sono stati stanziati quasi 5 milioni di euro per la manutenzione degli impianti a fune lombardi: quasi due milioni sono destinati per le funivie lecchesi, altrettanti per gli impianti comaschi. Un milione di euro in tre anni verranno investiti per la funivia del Pian delle Betulle a Margno, per la sostituzione di pulegge e fini portanti, ma potrebbero essere necessari altri soldi in seguito ad ulteriori verifiche. Circa 800mila euro invece andranno per la funivia dei Piani di Artavaggio a Moggio per la revisione quinquennale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it