Cinisello meno ore meno soldi Servizio pulizie nel mirino Lo scontro finisce in Prefettura

A Cinisello, il servizio di pulizie è sotto assedio: meno ore, meno soldi e la minaccia di chiamate continue in diverse sedi. Le lavoratrici, quasi tutte part-time, si sentono ingiustamente penalizzate, nonostante il contratto d’appalto tuteli le loro condizioni. La tensione monta, e lo scontro si sposta in Prefettura. Si apre così un capitolo cruciale per i diritti delle lavoratrici, che ora devono trovare una risposta concreta.

Lavorare meno, con una riduzione di stipendio e la possibilità di essere chiamate in ogni momento e per andare in diverse sedi. "Un peggioramento delle condizioni salariali e professionali intervenuto nonostante il contratto d'appalto preveda la stessa situazione degli anni precedenti". La denuncia arriva dal sindacato Cub, che ieri ha aperto lo stato di agitazione per risolvere un problema che interessa una ventina di signore, quasi tutte part time, che lavorano nella società che ha vinto l'appalto delle pulizie negli edifici comunali. "La scorsa estate c'è stato un cambio ed è subentrata B&B Service, che ha assorbito le addette - spiega la sindacalista Jessica Todaro -.

