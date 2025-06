Cinema sotto le stelle a Bologna | quando inizia la rassegna in piazza Maggiore

L’estate a Bologna si illumina con le emozioni del grande schermo sotto il cielo stellato! Dal 16 giugno, Piazza Maggiore si trasforma nel palcoscenico della rassegna ‘Sotto le stelle del cinema’, organizzata dalla Cineteca. Un’occasione unica per vivere film indimenticabili all’aperto, in compagnia di amici e familiari. Non perdere l’appuntamento con l’inaugurazione dedicata a ‘Le avventure di Pinocchio’…

Bologna, 5 giugno 2025 – È arrivata l'estate e in Piazza Maggiore a Bologna non può non tornare la classica rassegna 'Sotto le stelle del cinema', a cura della Cineteca. Il via è previsto per lunedì 16 giugno con 'Le avventure di Pinocchio', la celebre versione cinematografica dello sceneggiato televisivo diretto dal regista Luigi Comencini. Quest'anno la serata di inaugurazione è sostenuta da Camst group – società cooperativa benefit tra le principali realtà in Italia nel settore della ristorazione collettiva, servendo scuole, aziende, ospedali e case di cura – che celebra gli 80 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel capoluogo emiliano il 16 giugno 1945.

