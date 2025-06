Cina-Stati Uniti | Xi Trump hanno colloqui telefonici

Il mondo osserva con attenzione i recenti colloqui telefonici tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump, richiesti dal tycoon statunitense. Un confronto che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni tra Oriente e Occidente, aprendo possibilità di dialogo e collaborazione. In un’epoca di sfide globali, queste conversazioni rappresentano un passo importante verso un equilibrio diplomatico più stabile e costruttivo.

Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha avuto dei colloqui telefonici con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su richiesta di quest'ultimo. Agenzia Xinhua.

