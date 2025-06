Cina | Shandong contea Juye lavora per riabilitare ecosistemi

In un angolo idilliaco dello Shandong, la contea di Juye si distingue per il suo impegno nella rinascita ambientale. La vista aerea del lago Tianchi sul monte Baihu racconta un successo incredibile: anni di rimboschimento e riabilitazione hanno trasformato terreni minerari abbandonati in paesaggi rigogliosi. Questa iniziativa dimostra come la dedizione possa invertire i danni ambientali e promuovere un futuro sostenibile, un esempio da seguire per il mondo intero.

Una foto aerea, scattata da un drone, mostra una veduta del punto panoramico del lago Tianchi sul monte Baihu nella cittadina di Hetaoyuan, contea di Juye, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 4 giugno 2025. Nel 2015, le autorita' della contea hanno avviato una serie di sforzi per chiudere le miniere e riabilitare le zone minerarie abbandonate. Anni di attivita' dedicate al rimboschimento hanno trasformato terreni e pendii incolti in ecosistemi fiorenti.

