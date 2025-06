Cina | raccolto estivo in corso nello Henan

In Henan, nel cuore della Cina, l’estate porta con sé un trionfo di colore e attività nei campi di grano dorati. Migliaia di mietitrebbie ronzano incessantemente, simbolo della dura fatica e dell’efficienza agricola locale. Un’immagine che testimonia la forza e la resilienza dell’agricoltura cinese, fondamentali per alimentare il paese e sostenere il suo sviluppo. Per scoprire di più su questa straordinaria raccolta estiva, clicca qui.

A Weihui, nella provincia centrale cinese dello Henan, i campi di grano dorati ronzano al suono delle mietitrebbie. Oltre 11.000 macchine sono state mobilitate per aiutare il lavoro agricolo estivo.

